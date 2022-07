Il Draghi bis si può fare. Il premier: "Ascoltiamo l'Aula". Salvini tratta

Il premier vuole capire se "la fiducia si è ricostruita". Il M5s non è un problema. Salvini adesso è protagonista e tratta un "cambio di agenda". Giorgetti: "Non sbagliamo come fece Baggio"

Dicono tutti che è finita ma lavorano tutti per continuare. La possibilità che Mario Draghi possa restare alla guida del governo è praticabile. Praticabile non equivale a certa. Anche la Lega si starebbe convincendo che il voto “non è il bene dell’Italia”. Salvini è per l’uscita. I governatori della Lega erano pronti a firmare gli appelli “pro Draghi”. Si sono fermati in rispetto del segretario. Ad Algeri, dove Draghi ha sottoscritto un accordo diplomatico importantissimo, il premier avrebbe detto: “Abbiamo fatto qualcosa di serio. Occorre sempre serietà”. Alle comunicazioni di Draghi seguirà un voto di fiducia. Draghi e Mattarella concordano che è dal dibattito in Aula che si capirà se la “fiducia è stata ricostruita”.