Draghi: “La colpa ricadrà su Lega, FI, M5s”. Si pensa a un governo senza l'ex banchiere

Questa è la misura della loro debolezza. Non riuscivano neppure a pugnalarlo. Dopo nove ore di agonia non volevano neppure concedergli la dolce morte di governo, le dimissioni terminali. A un certo punto, al Senato, un girone di anime ignave, ha avuto perfino questa idea: “Facciamo mancare il numero legale così la votazione è nulla e abbiamo ancora spazi per trattare. Aggiorniamo la seduta a domani. Draghi? Non se ne può andare. Chi si crede. Deve restare?”. Ci sono tanti modi per accompagnare un governo alla fine. M5s, Lega e Forza Italia sono scappati dall’aula. In guerra, e tutti dicono che lo siamo, si chiama fellonia, tradimento. Al momento del voto sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini su cui il governo ha posto la questione di fiducia (“udite le frasi del premier il Senato approva”) i senatori rimasti in Aula erano 133. C’era chi si fingeva assente, chi non entrava. Matteo Salvini sorseggiando una Coca-Cola ha dichiarato ai giornalisti: “La risoluzione non la voto”. E’ così che si cercava di mettere fine al governo dell’italiano più amato all’estero, dell’italiano che dopo Gianni Agnelli ci ha fatto sentire fieri di essere italiani. Mario Draghi non è salito al Quirinale. Oggi si presenterà alla Camera. Spiegano che serve a verificare se c’è la remotissima possibilità di “costruire qualcosa dopo il governo Draghi e prima delle elezioni”. Draghi sta per uscire di scena. Gli hanno sentito dire questa frase: “Tutti gli italiani devono sapere che i colpevoli sono loro. Lega, M5s, Forza Italia. I colpevoli sono loro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE