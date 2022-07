Le parole chiare di Draghi e la fuga silenziosa di Salvini

Taxi, balneari, pensioni e scostamento. Il premier chiede una fiducia piena e non di facciata sottoponendo al test di realtà il programma del leader della Lega, che in silenzio scappa dall’aula e dalle responsabilità

Più delle scelte, tutte politicamente legittime e per certi versi comprensibili, sono indicative le modalità. Esattamente come aveva fatto il M5s aprendo la crisi di governo, la Lega nega la fiducia a Mario Draghi non partecipando al voto. E proprio come Giuseppe Conte, che nel giorno decisivo avvolge con il silenzio l’indecisione del suo partito, il Capitano Matteo Salvini resta muto in Senato, lasciando la parola per la dichiarazione di voto al seminoto (o semisconosciuto) Candiani.