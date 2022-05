Opa e resistenza. Salvini si vuole pappare Forza Italia. Gelmini: "Giù le mani"

Da una parte c'è un tentativo di scalata, a lungo meditato e tuttora in silente stand-by. Dall'altro, il bisogno di resistere e ricacciare indietro le soluzioni di fusione a freddo. Lega e Forza Italia si sono promessi "con-federati" già da tempo. E le ultime schermaglie che corrono sull'asse che va da via Bellerio a San Lorenzo in Lucina altro non sono che un'evoluzione di quello scherma, rimasto per ora soltanto sulla carta. Così nel fine settimana Matteo Salvini, da un appuntamento della scuola di formazione del Carroccio, ha colto l'occasione per difendere il Cav., perché "prima di criticare Silvio Berlusconi qualcuno dovrebbe contare fino a cinque". Riferimento volutamente non velato a Mariastella Gelmini, che sulle parole del Cavaliere a proposito di guerra in Ucraina, prima filoputiniano poi correttosi nel giro di qualche ora, aveva detto: "Le sue ambiguità sono un danno per il paese".

