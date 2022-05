Tosi: “Salvini tifa per me, così fa perdere la Meloni”

Lui lo dice da un anno. “Con Sboarina la destra gioca a perdere”. Ma mica solo per miopia. È autosabotaggio, roba da dalemiani patentati: “Salvini in cuor suo non ha alcun interesse a far vincere la Meloni in Veneto”, garantisce Flavio Tosi. “E così i voti dei leghisti me li prendo io”. Sicuro? “Più della metà”. L’ex sindaco che si sfrega le mani per tornare sindaco. 12 giugno, 978 comuni al voto: Genova e Verona i principali del centro-nord. Ma è la città scaligera “il vero laboratorio politico, che potrà offrire indicazioni importanti anche in ottica nazionale”. Perché la corsa è a tre. Da una parte Damiano Tommasi, il nuovo che avanza, da centrocampo al centrosinistra. Dall’altra appunto Sboarina, il sindaco uscente candidato da Fratelli d’Italia tra i brontolii del Carroccio locale. E nel mezzo Tosi: civico, moderato. La third way che va da Italia viva a Forza Italia. “L’appoggio ufficiale dei berlusconiani è stata la svolta: ora i cittadini percepiscono un’alternativa credibile all’estremismo di Sboarina. Qui non lo vuole più nessuno”.

