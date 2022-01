Flavio Tosi guarda a Palazzo Barbieri: “La Lega mi segua, o perderà anche Verona”

Le strade di Verona sono già sue. “Flavio Tosi sindaco”, recitano gli unici manifesti elettorali apparsi finora in città. Lui, al telefono, ha l’aplomb della vecchia volpe: “Ma quale stress da elezioni”, sbotta l’ex sindaco scaligero. “La campagna mi diverte. Ormai ci sono abituato. Gli altri, invece?”. Il terzo mandato nel mirino – la fascia tricolore già sua dal 2007 al 2017 –, per la prima volta da indipendente, dopo che Salvini lo cacciò dalla Lega sei anni fa. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi Tosi da un lato tende la mano al segretario: “Quella sarà sempre la mia casa, ma sul mio rientro nel partito può decidere solo Matteo”. Dall’altro assapora la libertà. Gongola: “La politica non si fa spartendosi le cariche, ma trovando il candidato migliore. Se il centrodestra vuole vincere a Verona, deve appoggiare il sottoscritto. Non sono io ad aver bisogno di loro”.

