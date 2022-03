I balli con Gigi D'Alessio e l'investitura a Salvini: dentro al quasi matrimonio di Berlusconi

Il taglio della torta "nuziale". Circondato da amici e confidenti di una vità. Con alcune sorprese: come quando il Cav. ha investito Matteo Salvini del ruolo di "unico vero leader che c'è in Italia. Lo ammiro perché è sincero". O quando il leader di Forza Italia ha preso a muoversi al ritmo delle sonorità napoletane cantatate da Gigi D'Alessio. Ecco com'è andato (e chi c'era) al quasi matrimonio di Silvio Berlusconi con la compagna Marta Fascina, celebrato a Villa Gernetto, in Brianza.