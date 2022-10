Il prezzo dei vaccini Covid sale per compensare il calo delle vendite

Alla scorsa settimana il 18,7 per cento di chi ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid con tre dosi ha ricevuto il secondo booster. La campagna per la somministrazione delle quarte dosi procede a ritmi certamente non confrontabili con quelli dello scorso anno, con una media mobile a 7 giorni al di sotto delle 30 mila somministrazioni giornaliere. Le quarte dosi, così come le quinte per i fragili, vengono effettuate solo con i nuovi vaccini bivalenti adattati alla variante Omicron. Una parte dei vaccini originari viene conservata per chi non si è ancora vaccinato, restando fortemente raccomandati per il ciclo primario. Il resto delle scorte, per non finire sprecato viene consegnato ai paesi più bisognosi. A oggi l’Italia ha donato oltre 58 milioni di dosi, di questi circa 53 milioni attraverso il programma Covax.

