È una vernice il vaccino italiano contro il Covid

Fine febbraio 2020. Su un aereo che da Barcellona sta tornando in Italia ci sono tre persone: nel senso di tre in tutto. Solo tre passeggeri perché, anche se non sono ancora scattati i provvedimenti per chiudere tutto, il mondo si sta già fermando. Ci imbattiamo in parole e sigle fino a quel momento ignote a quasi tutti, e poi in altre parole desuete, e poi ancora in altre rimosse: coronavirus, Sars-CoV-2, Covid-19, lockdown, Ffp2, zone rosse, saturimetro, idrossiclorochina, epidemia, pandemia. Scopriamo un sentimento che neanche i nostri nonni in tempo di guerra avevano conosciuto, abituati com’erano alla vita grama: facciamo conoscenza con la paura. La paura collettiva. E che cosa fa più paura di ciò che è nuovo e incognito? Il virus è più sconosciuto delle bombe, la Spagnola e la peste sono ricordi di generazioni passate. Finirà il mondo? Ci estingueremo? A questo pensiamo tutti noi mentre quell’aereo torna in Italia carico di tre soli passeggeri.



