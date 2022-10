Un motore per le generazioni di domani. Il sogno realizzato di Giampaolo Dallara

L’Italia che trova la fiducia perduta. L’inventore della Miura Lamborghini, ha investito i guadagni di una vita per creare una scuola che formasse i progettisti dell’auto del futuro. Così i cervelli non scappano più

All’anagrafe l’ingegner Giampaolo Dallara risulta nato il 16 novembre del 1936. Ma deve evidentemente trattarsi di un falso. O di un errore. Sia perché l’uomo che abbiamo di fronte dimostra molto meno dei suoi 86 anni nel fisico, nella parlata, insomma nell’aspetto esteriore; sia perché ne dimostra una ventina (non una ventina di meno: una ventina) nel modo di pensare. Di guardare al futuro. E non perché si senta immortale (non appartiene alla patetica genìa dell’après moi le déluge, anzi) ma perché ha quella capacità di guardare al domani, e di investire con speranza nelle nuove generazioni, che manca drammaticamente al nostro paese.