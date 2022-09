Gli italiani hanno perso la fiducia nel voto. Si può ritrovare ricordando gli anni '60

Sono ormai tre elezioni di fila che i cittadini di questo paese o non vanno alle urne o danno la preferenza a chi dice che fa tutto schifo. Ma un popolo senza speranza non ha futuro. Per ritrovarla bisogna pensare all’Italia del passato, che sorrideva e guardava avanti

E se invece fosse colpa degli italiani? Di noi, di tutti noi italiani? Cioè: e se le cose andassero male non solo per responsabilità dei governanti, ma anche dei governati? Se insomma il problema stesse in tutti noi, che non ci va bene niente e non ci fidiamo più di niente e di nessuno, tanto che ormai sono tre elezioni di fila che vince il partito del vaffanculo? Perché i partiti del vaffanculo ci sono sempre stati, dall’Uomo Qualunque di Giannini in poi, anche il Msi in certi periodi lo è stato, ma erano partiti che non arrivavano mai al dieci per cento.