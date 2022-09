Trent'anni fa il suicidio di Sergio Moroni, vittima della gogna di Mani pulite

"Ricordo giorni di grande angoscia. Ricordo le lacrime di mio padre, non solo quel giorno ma anche tutte le volte che, negli anni successivi, si ebbe modo di parlare del compagno Moroni. Fu un fatto che lo scosse moltissimo dal punto di vista personale per lungo tempo. Vede, mio padre era una persona che si commuoveva". E’ con queste parole, rotte dalla medesima commozione, che la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama, ricorda al Foglio la morte del deputato socialista Sergio Moroni, di cui oggi ricorre il trentennale. Il 2 settembre 1992, il parlamentare bresciano, membro della direzione nazionale del Psi, si tolse la vita con un colpo di fucile nella cantina del condominio in cui abitava, dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta di Mani pulite. Il giorno seguente al tragico gesto, Bettino Craxi si recò a Brescia per dare l’ultimo saluto al suo compagno di partito. Uscendo dall’abitazione di Moroni, il segretario socialista apparve sconvolto e, trattenendo a stento le lacrime, davanti ai microfoni rilasciò una sola dichiarazione: “Hanno creato un clima infame”.

