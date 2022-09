Garantire liquidità senza pesare sul debito. Idea contro il caro energia

La proposta del Bridge, il ponte, per sostenere i costi e garantire la continuità della produzione. Un piano che non impatta eccessivamente sulla finanza pubblica, ma potrebbe aiutare a superare questa fase difficile

Gas, elettricità, prezzi impazziti: l’impennata dei costi dell’energia sta generando un impatto fortissimo sul tessuto produttivo del paese. Le imprese affrontano un’esplosione di costi senza riuscire a trasferire questo aumento sul prezzo finale. La magnitudine e l’oscillazione degli aumenti è tale da sballare listini, ordinativi, magazzini. Alla richiesta di intervento dei poteri pubblici, il governo ha già stanziato diverse decine di miliardi per fiscalizzare alcuni degli oneri delle bollette, per crediti di imposta per imprese e per altre misure di mitigazione dell’impatto.