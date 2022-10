I contagi da Covid impongono un cambio di passo con la quarta dose

Com’era previsto, l’avvio dell’autunno ha comportato una ripresa dei contagi da coronavirus: i dati sono in aumento e ora cominciano a vedersi anche ricoveri in terapia intensiva, pochi, per fortuna, ma in crescita. Lunedì più di 15 mila contagi, cresciuti del 13 per cento in una settimana, mentre negli ultimi sette giorni i ricoverati sono cresciuti di un terzo. Intanto la campagna vaccinale per la quarta dose, che tutti reputano necessaria, si svolge con esasperante lentezza. Per ora vengono chiamati solo gli ottuagenari, anche se le autorità sanitarie spiegano ogni giorno che il rischio di effetti gravi in caso di contagio si presenta già per i sessantenni. Con tutta la comprensione per le difficoltà di un sistema sanitario sottoposto da due anni a uno stress impressionante, bisognerebbe rendersi conto che se non si attiva una vaccinazione di massa ora, si rischia tra qualche settimana o qualche mese di fronteggiare di nuovo un’emergenza difficile da gestire.

