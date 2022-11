Un terremoto chiamato Moratti (più spavento a sinistra, però)

L'ormai ex vicepresidente della Regione Lombardia attacca Fontana e l'amministrazione regionale. E non risparmia critiche al governo Meloni. Il Terzo polo la insegue

Guido Bertolaso il gran pragmatico a occuparsi della riformata Sanità al posto di Letizia Moratti, che intanto se ne va – tanto tuonò che risultano sorprendenti i moti di stupore e rinculo a destra, ma soprattutto a sinistra – dalla vicepresidenza di Regione Lombardia e pare essere attirata dal Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi – ma chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo le prossime ore (visto che sarà decisione a brevissimo). E non a caso il suo trait d’union, cioè Mariastella Gelmini che l’ha anticipata nell’esodo da Forza Italia ai terzopolisti, nel passaggio della dottoressa Letizia ci ha sempre creduto. Ne parlava, ne ragionava, la elogiava, le telefonava. Gran colpaccio, se dovesse avvenire. Per ora Moratti tira una bordata con un comunicato che sa di coltello affilato da lunghi mesi di rancore: “Questa Amministrazione (…) a mio avviso non risponde più all’interesse dei cittadini lombardi”. Si conferma Shakespeare: “L’inferno non è mai tanto scatenato quanto una donna offesa”.