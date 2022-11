Alfieri (Pd): “Dimissioni Moratti? In Lombardia ora apriamo ai moderati, a partire da Calenda”

“Le dimissioni di Letizia Moratti certificano la fine del centrodestra, che oramai, sia a livello locale che nazionale, ha virato a destra. Sostenerla alla presidenza della regione? Stiamo lavorando in un’altra direzione. La priorità del Pd deve essere quella di allargare la coalizione, senza veti. Se scegliessimo di andare da soli saremmo degli irresponsabili”. Il senatore del Pd Alessandro Alfieri il passo indietro della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia lo legge come un segnale politico i cui effetti si vedranno ben oltre il Pirellone. “Ho massimo rispetto per la sua scelta. Chiedo solo: perché dimettersi solo adesso? Meglio tardi che mai, ma le avvisaglie di una svolta sovranista a destra c’erano già tutte e da tempo”, dice il coordinatore nazionale di Base riformista. Da lombardo, Alfieri è uno dei dirigenti dem più interessati a mettere in campo un percorso che porti alle elezioni della prossima primavera. E che abbia l’ambizione di contendere la regione dopo un trentennio incontrastato del centrodestra. Si riparte dalla Moratti? “Ripeto. Siamo impegnati in un’altra direzione. Credo che la discussione sui nomi dovrà seguire quella, prioritaria, sui contenuti e sulla possibilità di costruire una coalizione credibile. Ma mi permetto solo di segnalare che ci sono profili più adatti per allargare la coalizione, che non hanno una provenienza di centrodestra. Sindaci o esponenti istituzionali di valore che possano unire sinistra riformista e moderati. Penso ad esempio ad una figura come Carlo Cottarelli, visto che la materia economica, così come quella sanitaria, saranno le sfide su cui ci impegneremo in campagna elettorale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE