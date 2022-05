Rapido passaggio di Renzi, frecciate a Calenda e Cottarelli e messaggi a Sala

Il leader di Italia viva in tour a Milano non risparmia nessuno. Al sindaco suggerisce la carriera nazionale piuttosto che una sconfitta annunciata in regione (una stoccata al Pd) e assicura, "non abbiamo mai litigato"

Chissà che cosa dirà il 30 maggio, quando dovrebbe tornare a parlare in città (non si sa ancora se da remoto oppure in presenza), per la seconda volta in meno di due settimane. Certo è che Matteo Renzi, ogni volta che arriva sotto la Madonnina, qualche gomitata qua e là la tira. Forse non è colpa sua, forse lo disegnano così. Ma intanto. Nell’ultimo suo passaggio a Milano, la scorsa settimana, è riuscito nell’ordine a: bocciare Carlo Cottarelli, tirare uno schiaffo a Carlo Calenda, dare una carezza Beppe Sala, elargire un consiglio sempre al sindaco. Il tutto con in quattro frasi.