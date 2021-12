Per Regione Lombardia gira molto il nome di Cottarelli

Chissà se Carlo Cottarelli, cremonese classe 1954, presidente del Consiglio incaricato da Sergio Mattarella il tempo di un giro di telefonate, prima di pescare il jolly dell’avvocato Conte, ci pensa davvero oppure se sono altri che ci pensano per lui: candidato per il centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, tra un anno e mezzo. Il nome gira, gira, gira. Pare presto, eppure non lo è affatto. Gli strateghi sanno perfettamente che per giocarsela davvero, forse per la prima volta dalla fine degli anni Novanta, bisogna partire presto, in una sfida lunghissima nei territori. E anche se per la prima volta la Lombardia è davvero contendibile, dopo la vicenda del Covid, comunque rimane un territorio in cui è dimostrato che i soliti refrain sulla Sanità pubblica contro quella privata, i soliti refrain su quanto è meglio lo stato piuttosto che l’autonomia non hanno alcuna presa. Come diceva molto bene Stefano Bonaccini l’altra sera alla Fondazione Stelline per l’evento conclusivo di Direzione Nord, “chiedere a Lombardia, Veneto o Emilia-Romagna se vogliono autonomia è come chiedere a un bambino se gli piacciono le caramelle”. Ma chi sta mettendo la testa sulle regionali sa che manca il candidato, ancora. Manca il programma, ancora. E manca il lavoro sui territori.

