La molto fumosa stagione giudiziaria del Covid con manette

Le fiamme gialle in Regione Lombardia, ormai da un bel po’ di mesi, quando arrivano non fanno più notizia. La Guardia di Finanzia ora viene avvistata qui, ora là. Acquisisce questo o quel documento, e tutto va avanti. Più o meno bene. Anzi, non proprio bene, visto che anni fa le visite erano sempre registrate con una certa sorpresa: ma non è più così. O tempora, o mores. A maggior ragione dopo l’inizio della pandemia e di decine di procedimenti giudiziari aperti praticamente su chiunque: a partire dal governatore Attilio Fontana. Inchieste, ma anche campagne di stampa, ma anche giochini politici. Tutto intrecciato, come nella maleodorante storia milanese, da Mani pulite in poi. A complicare il tutto, c’è il fatto che Francesco Greco, già a capo della Procura di Milano, se ne è andato in pensione, senza erede designato, e con qualche rattoppo da cucire: vedi il flop del processo Eni-Nigeria. Rimane di guardia Maurizio Romanelli, coordinatore del secondo dipartimento (reati contro la Pubblica amministrazione) e candidatosi a succedere a Francesco Greco malgrado non sia di certo il favorito. Pare che per la prima volta dal Dopoguerra possa arrivare un “Papa straniero” e che possa essere Marcello Viola, direttamente dalla procura generale di Firenze.

