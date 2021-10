L'inchiesta al Trivulzio, gli sciacalli e tutte le sberle alla propaganda giustizialista 

Ieri Venanzio Postiglione, firma storica e vicedirettore del Corriere della Sera, ha recensito un libro di Goffredo Buccini su Mani pulite. Il titolo della recensione, più che del libro stesso (“Il tempo delle mani pulite”, Laterza, 248 pagine, euro 18), racconta tutto: “Sogni e illusioni di una generazione tradita”. Dentro non ci sono solo le memorie di un periodo, ma l’idea che quello che stava succedendo nel 1992 fosse una battaglia da combattere anche sui media. “I giornalisti ragazzini furono i testimoni, ma spesso pure i combattenti di un’epopea: come buona parte del Paese, peraltro. Il tempo delle mani pulite è anche l’età dell’illusione”. dice Postiglione. Giornalisti ragazzini. Poi però si cresce, generalmente. Una cosa che evidentemente non è successa a tutti. Né a tutti i giornali. Ad esempio a Rep., che nei primi giorni di aprile 2020 aveva rimesso in arcione persino un Gad Lerner vecchia maniera, per scrivere un’articolessa travestita da inchiesta dal titolo: “La strage silenziosa di anziani”, ponendo le solite domande inquietanti a proposito del Pio Albergo Trivulzio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE