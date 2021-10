Indagini archiviate. Ecco il Pio Trivulzio spiegato a Lerner

I pm chiedono di archiviare il caso. Nella rsa lombarda non ci fu nessuna "strage di anziani" o "epidemia insabbiata", come titolava Rep.

Non ci fu nessuna “strage nascosta di anziani” al Pio Albergo Trivulzio (Pat) di Milano durante la prima ondata della pandemia da Covid-19, nei primi mesi del 2020. La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico della storica casa di cura milanese e del suo ex direttore generale Giuseppe Calicchio, indagati per epidemia colposa, omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per la morte di diversi pazienti ospitati nella struttura durante la prima ondata della pandemia. Per i pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano, dalle approfondite indagini effettuate “non è stata acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari, casualmente rilevanti nei singoli decessi, in ordine all’assistenza prestata”.