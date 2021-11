Paesaggio Greco con rovine

Il brindisi davanti all’Aula magna del Palazzo di giustizia c’è stato, un commiato almeno formalmente affettuoso, non come quello di Ilda la Rossa due anni fa, che se ne andò quasi insalutata ospite dalla procura guidata dal suo ex collega del pool, non proprio un fratello. Prima del brindisi un breve discorso, in cui quell’insistere su un concetto, “le regole devono essere rispettate in primis dai magistrati”, non è apparso formale: e probabilmente ha mandato di traverso le bollicine a più di un “suo” magistrato. A qualcuno, almeno, di quei 56 pm che firmarono qualche mese fa una lettera che sapeva di atto di sfiducia verso il capo della procura di Milano, e che produsse risposte al veleno del procuratore, a mezzo stampa.

Giunto a Milano come pm nel 1979 (primo arresto eccellente nel 1985, recita Wikipedia: il segretario del Psdi Pietro Longo – quando si dice il destino), nominato capo della procura nel 2016 dopo la consueta guerra di veleni per la successione – cui non si sottrasse, seppur coi suoi modi cautelosi – Francesco Greco compie 70 anni e da sabato sarà formalmente in pensione. “Cinque anni fa, la sua nomina a capo della procura di Milano era apparsa come il normale compimento del percorso del più giovane pm del pool di Mani pulite, che da quella straordinaria stagione di lotta alla corruzione all’inizio degli anni 90, arrivò a succedere a Edmondo Bruti Liberati”, hanno scritto di lui Sandro De Riccardis e Luca De Vito su Repubblica, e il loro tono accorato, da marcia funebre, basterebbe da solo a riassumere l’intera storia: “Nessuno allora avrebbe immaginato che Francesco Greco avrebbe lasciato un ufficio spaccato, con due aggiunti e diversi pm indagati, rimasti impelagati in accuse reciproche sulla gestione di quelle indagini su cui lui stesso aveva investito di più”. Per non parlare della guerra delle comari, avrebbe detto Formica, ma all’ultimo sangue, con l’ex gemello del pool “Pieranguillo” (copyright Alfredo Robledo) Davigo. Greco se ne va e si lascia alle spalle un paesaggio di rovine e la fine di un’epoca – o di un mito – quella del “rito ambrosiano” e della procura degli Incorruttibili.

