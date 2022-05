Lo lotta tra Salvini e Meloni potrebbe favorire Fontana. Ma attenzione a Moratti  

Un incontro a Roma, alcune settimane fa. Esterno giorno: Matteo Salvini e Attilio Fontana, come rivelato dal Corriere ieri. Salvini rassicura Fontana: qualunque cosa deciderai, avrai un seggio in Senato pronto per te. Fontana conferma che si vuole ricandidare (e questa è già una notizia: le questioni personali e familiari paiono risolte). Ma Salvini prende tempo: devo sistemare la Sicilia, come prima cosa. Domanda lecita: se riconfermiamo te, come possiamo poi gestire la vicenda di Nello Musumeci che ormai è alla guerra con Gianfranco Miccicché? E poi, comunque, il rinvio a giudizio incombe, non influenzerà niente ma arrivare con un annuncio di candidatura proprio sotto la decisione del giudice non è esteticamente bellissimo. Quindi calma e gesso, dovrà prima scoppiare l’estate per avere un annuncio di qualunque tipo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE