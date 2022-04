La Sicilia manda in tilt il centrodestra. E Meloni avvisa gli alleati

Sale la tensione tra vertici rimandati e divergenze sui nomi. Fratelli d'Italia contro Lega e Forza Italia per la scelta del sindaco di Palermo, chiede la ricandidatura di Musumeci alla regione e minaccia di rompere, non solo sull'isola. Ma Carfagna: "Recuperare il rapporto con Meloni”

La partita, per il momento, è ancora locale. Ma i cortocircuiti della destra, oggi in Sicilia, potrebbero riguardare ben presto altri scenari. Perché, “se dovesse saltare il principio della ricandidatura degli uscenti, non si vede perché dovrebbe essere mantenuto altrove”, ha ammonito ieri Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si riferiva a Nello Musumeci, governatore siciliano sul cui nome per le regionali dell'autunno prossimo ancora il centrodestra fatica a ritrovarsi.