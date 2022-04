Morta a 100 anni Assunta Almirante, vedova dell'ex leader del Msi

Compagna del fondatore del partito di destra, è sempre stata considerata una parte della memoria storica di quell'area. La figlia: "Perdita enorme". Salvini: "Una delle donne più affascinanti di Roma"

E' morta questa mattina a Roma Raffaela Stramandinoli, più conosciuta come Assunta Almirante, moglie dell'ex leader e fondatore del Movimento Sociale italiano Giorgio Almirante. Aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio. "Una perdita enorme, perché tra noi c'era un rapporto speciale, soprattutto in questi ultimi anni eravamo sempre insieme e sempre vicine", ha detto all'Adnkronos la figlia Giuliana de Medici. Di origini calabresi e trasferitasi a Roma in giovane età, Stramandinoli aveva sposato il marchese Federico de' Medici, da cui aveva avuto tre figli. Solo nel 1952 conobbe Almirante, che era deputato del Msi, e si separò dal marito.

Da sempre era considerata una dispensatrice di consigli per quel che riguardava la destra italiana, alimentando la storia di quell'arra politica anche attraverso il lavoro della fondazione Almirante. Aveva seguito l'ascesa del Msi e dopo la morte del marito aveva continuato a commentare l'attualità politica. Nel 1995 aveva, per esempio, duramente criticato la svolta di Fiuggi; quella con cui Gianfranco Fini pose fine all'esperienza del Movimento sociale dando vota ad Alleanza Nazionale. "Da Donna Assunta si accettava tutto, era la vedova di un leader amato come pochi da chiunque tra noi. Noi missini", ha scritto per salutarla l'ex dirigente storico della destra sociale Francesco Storace. "Sì, ci teneva tantissimo a quella sigla, a quel partito, a quella comunità. Ha rispettato chi aveva deciso di seguire l'avventura di Alleanza Nazionale, ma quelle origini gloriose non doveva toccarle nessuno. E girava tutta Italia, ovunque la chiamassero, esattamente secondo l'esempio del marito. È stata rispettata anche dagli avversari politici della destra, era vista come una donna capace di combattere".

"Buon viaggio e una preghiera per donna Assunta Almirante", ha scritto su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini. "Addio a donna Assunta Almirante, una delle donne più affascinanti e influenti di Roma, morta oggi a 101 anni. Voglio ricordarla con questa istantanea, accanto a Silvio Berlusconi, nel giorno del mio cinquantesimo compleanno", ha invece scritto sui social il deputato Gianfranco Rotondi postando una foto della donna in compagnia di Silvio Berlusconi.

"Donna Assunta Almirante ha segnato un'epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione'', ha commentato invece il senatore di Forza Italia Gasparri. Mentre per il responsabile Cultura di Fratelli d'Italia Federico Mollicone "perdiamo la memoria storica della destra".