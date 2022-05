Finalmente alla Braidense i libri antichi di Eco, e una mostra da bibliofili

Un’ottantina di volumi esposti in teche, ciascuna delle quali porta il titolo di un capolavoro del grande intellettuale, che diventano “scrigno” di dotte e imprevedibili citazioni. Per l'occasione la Biblioteca nazionale ha riprodotto anche lo studiolo del semiologo. Si potrà visitare da oggi fino al 2 luglio

Nello studiolo di Umberto Eco appena allestito alla Biblioteca nazionale Braidense non manca nulla: ci sono persino i testicoli di cane (amuleto preferito del famoso intellettuale), le miniature dei Peanuts, un piccolo specchio parabolico, i bastoni da passeggio, la scala appoggiata sullo scaffale. Al centro di questo ambiente intimo, riservato, una scrivania su cui sono poggiati una lampada, degli spartiti e uno degli amati flauti con cui Eco era solito suonare musica barocca (la si sente in sottofondo). C’è una finestra spalancata sul cortile interno di Brera: entra una luce calda, chissà se simile a quella della “Bibliotheca semiologica, curiosa, lunatica, magica et pneupatica” che Eco aveva costruito con l’appetito del collezionista accorto a partire dagli anni Ottanta nella sua abitazione davanti al Castello Sforzesco, una wunderkammer specialissima, visibile solo a pochi fidati amici, con 1.300 libri antichi tra cui 36 preziosi incunaboli come la Hypnerotomachia Poliphili stampata da Aldo Manuzio nel 1499, capolavoro assoluto.