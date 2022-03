Lo stallo sulla Palazzina Liberty di Milano: affidarla ai privati o al pubblico?

L'opposizione civica si schiera contro il progetto del Comune di affidare a terzi il rilancio dell'edificio in disuso. Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, prende tempo: "devo verificare tutti gli aspetti tecnici, al momento non c’è un bando di affidamento”

Fatte salve le dimensioni del business, la vicenda della Palazzina Liberty ricorda quella del nuovo stadio: il Comune esprime un indirizzo che prevede la valorizzazione di un bene comunale caro alla città tramite un privato, nasce un’opposizione civica che raccoglie nomi importanti a sinistra della città che porta alla sospensione del progetto. Nel caso della Palazzina, intitolata a Dario Fo e Franca Rame nel 2017, stanno giocano anche altri fattori, come l’arrivo di un nuovo assessore che possiede una visione diversa rispetto a Filippo Del Corno il quale, pochi giorni prima di lasciare Palazzo Reale, aveva licenziato le linee guida per il rilancio della struttura di Largo Marinai d’Italia che versava, e versa tuttora, in cattivo stato. La delibera prevedeva di affidare a un soggetto terzo, individuato in base a un avviso pubblico, la gestione della Palazzina tramite una convenzione ventennale per consentire al concessionario la sostenibilità del progetto nel suo complesso, ovvero di rifarsi delle spese di ristrutturazione stimate in 1,2 milione e di quelle di gestione.