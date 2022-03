Chi sa innovare non s'arrende. I nuovi “incubatori” di ComoNext

Il settore industriale dell’Automotive è in sofferenza e non da ieri, vedi la guerra e la crisi energetica; ma c’è anche chi è riuscito a fare tesoro dei cambiamenti per rilanciare l’azienda. “Abbiamo imparato a dribblare le difficoltà del settore Automotive proprio grazie alla capacità di innovare, cercando di mantenere una certa flessibilità nel nostro lavoro, e rispondendo rapidamente alle richieste dei clienti”, spiega al Foglio Barbara Gallo, responsabile dei progetti innovativi della Progind srl, 90 dipendenti in provincia di Torino. Il nuovo corso dell’azienda è nato nell’incubatore di innovazione tecnologia e d’impresa ComoNext di Lomazzo, il parco scientifico e tecnologico che dal 2010, anno del suo debutto, rappresenta una eccellenza dell’approccio lombardo alla innovazione grazie a una collaborazione tra aziende, università, istituzioni private e di categoria e istituti di credito. “Ci occupiamo di progettazione e costruzione di stampi nel settore Automotive e gestiamo tutto il processo. La nostra è un’azienda metalmeccanica ma seguiamo i nostri clienti con procedure sempre più innovative. E ci siamo orientati – dopo l’incontro con ComoNext – verso l’innovazione delle procedure per essere competitivi. Ci siamo avvicinati all’innovazione digitale quando abbiamo capito che l’insieme dei dati che raccogliamo potevano migliorare i processi e dare al cliente risultati importanti. Questi dati – elaborati in modo digitale – ci permettono di gestire una programmazione più efficace”, spiega Barbara Gallo. La collaborazione con l’incubatore di Lomazzo ha permesso alla Progind di fare un salto di qualità, “inserendo anche un innovation manager che accompagna i processi e ora la collaborazione con C. Next proseguirà ora nel nuovo polo di Ivrea”. Perché il laboratorio dell’innovazione targato C. Next si apre a nuove esperienze dando vita a 11 nuove realtà.

