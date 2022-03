L'automotive in panne. La guerra limita cablaggi e materie prime

L’occidente e l’Europa, benché rapidi e inaspettatamente allineati nella reazione, sono stati colti impreparati dal degenerare in guerra aperta e su larga scala della crisi russo-ucraina. Tanti, infatti, i contraccolpi sull’economie a ovest di Kyiv. Anche il settore automotive, già in grande difficoltà, vede peggiorare il contesto di operatività e le prospettive di ripresa. In Ucraina, infatti, si producono i cablaggi, indispensabili per sistemare i chilometri di cavi elettrici – chilometri per singola vettura – che trasmettono una miriade di informazioni necessarie per far funzionare l’auto e garantire i tanti comfort a cui siamo abituati.

