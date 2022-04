Ecco il Patto per il lavoro voluto dal comune, ma non tutto brilla

Ci risiamo coi “bamboccioni”. Ma questa volta non è l’aria di casa (pasto caldo e camicie stirate) a tenere lontani i giovani dal lavoro: sono il post Covid e i salari bassi. Secondo il Corriere (dati Istat) si tratta di “un esercito di oltre 404 mila inattivi: quasi un giovane lombardo su cinque non studia, non lavora, né è inserito in un percorso formativo”. Sul versante opposto occorre aggiungere la piaga del lavoro nero e degli stipendi troppo bassi. E’ così che si materializza – giusto per fare un esempio – la grande fuga dei frontalieri della Valtellina (circa 6.000) e dei comaschi – che preferiscono attraversare il confine svizzero per guadagnare il triplo rispetto al salario di casa nostra, a partire dal personale dei servizi sanitari. Perché la carenza cronica di mano d’opera nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi, anche nel post pandemia, basta e avanza per suonare l’allarme lavoro in una Lombardia che cerca affannosamente la ripresa.

