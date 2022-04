Dai rifiuti al carbone. Perché la scommessa sul Css è già realtà

Re Mida abita ad Alfianello, in provincia di Brescia, e trasforma la peggiore spazzatura in combustibile. Si chiama Giuseppe Dalena, ha realizzato un progetto che potrebbe dare una mano nella profonda crisi determinata dall’embargo sul gas russo e dal caro carburanti. E’ il “Css”, ovvero Combustibile solido secondario, la frazione secca dei rifiuti, in particolare della plastica che non può essere riciclata e che grazie all’impianto di Alfianello viene bruciata e trasformata in tanti coriandoli che poi bruciano come il carbone. “Il mercato lombardo ha un grosso potenziale perché il Css s’impiega abitualmente nei cementifici ma anche nelle centrali elettriche e nelle acciaierie”, spiega al Foglio Dalena. La Rpf srl di Alfianello (primo impianto del genere in Italia) ha 25 dipendenti e produce 50 mila tonnellate di CSS l’anno. La materia prima sono gli scarti della raccolta differenziata che arrivano dalla Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte. Le imprese del settore (una quarantina in Italia) producono 1 milione 250 mila tonnellate di Css e, secondo calcoli ottimistici, potrebbero arrivare a sostituire l’80 per cento dei combustibili tradizionali per l’industria.

