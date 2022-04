Se Fontana si ricandida, i guai a cascata sono tutti a sinistra, con l'incognita Sala

Le regionali del 2023 si intravedono e il governatore è pronto per una nuova corsa, una scelta che placherebbe le tensioni centrodestra. I dem vorrebbero puntare sulle primarie e intanto aspettano il sindaco di Milano, che per ora non è convinto

Bisognerebbe rispolverare la distinzione tra speranza e aspettativa, quando si parla di candidature per partite importanti come quella delle regionali lombarde, che ormai sono quasi alle porte. Campagna elettorale appena dopo l’estate, voto nella primavera 2023. Di tempo ce ne è abbastanza per farsele venire a noia, ma è indubbia la loro assoluta rilevanza politica. Non è un segreto che per la prima volta dopo decenni la Lombardia possa essere contesa al centrodestra: ci è voluta una pandemia e le mille difficoltà della sua gestione da parte del governo regionale, ma anche così pare proprio che per il centrosinistra non ci sia nulla di scontato.