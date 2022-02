L'utile serietà di un primo della classe, Carlo Calenda

Ce l’hanno in tanti con Carlo Calenda, io no. Certo che è un primo della classe, però in un mondo in cui è sovrano e sovranista un certo analfabetismo di ritorno. Certo che è petulante, ma il lavoro della politica è anche quello, se non sei un comunicatore negativo come Moro e Draghi, per dire delle democrazie liberali, o come Stalin, e ce ne sono pochi, di questi ultimi direi per nostra fortuna. Certo che fa spesso a pugni con sé stesso, con gli altri, vicini e lontani, qualche volta con le leggi e leggine e costanti della politica. Narcisista anche, spesso temperato dall’autoironia, perfino sui social. Figlio di buona famiglia, padre esemplare precocissimo e ormai maturo e gioioso, sposo tremendamente innamorato, non mi sembrano ancora reati penali o questionabili deviazioni dall’etica.

