Sindacati e altri baluardi della società che resiste a San Siro

Nel quartiere del rapper Kappa_24K la geografia e le aspirazioni dei giovani (molti figli di immigrati, nati in Italia) si scontrano con la realtà. “Bisogna cercare di individuare i problemi più gravi” spiega Massimo Bonini, segretario della Cgil di Milano e tra i primi a organizzare nel quartiere la presenza del sindacato. “C’è la piaga delle occupazioni abusive, i giovani che abbandonano la scuola, non ci sono spazi di aggregazioni. Bisogna contrastare l’abbandono scolastico e poi aiutarli a trovare un lavoro decente: chi arriva da famiglie strutturate una possibilità la trova ma chi viene da situazioni di disagio perde la strada”. Già, il lavoro. Esem Cpt, l’ente bilaterale (sindacati edili e imprese) destinato alla formazione dei lavoratori – in via Newton, ai margini del quartiere di San Siro – ci sta provando. Ha promosso nei giorni scorsi una campagna per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell’edilizia. Almeno 300 i contratti attivati nella zona, anche se convincere questi ragazzi che è meglio arrampicarsi sulle impalcature di un cantiere che drappare è impresa difficile. Katiuscia Calabretta, segretaria del sindacato degli edili (Fillea) ritiene che “le opportunità occupazionali, che già da qualche tempo interessano l’edilizia e che continueranno, sono una occasione anche in questo quartiere. Con le nostre strutture vorremmo offrire opportunità di lavoro ai giovani. La formazione va fatta ma in modo qualificato: siamo interessati a inserire i giovani in un percorso protetto, professionalizzante ma anche sicuro. L’iniziativa che abbiamo promosso qui a San Siro è l’inizio di un percorso. Un tempo, quando i migranti erano dal sud Italia per la ricostruzione, la bilateralità (tra sindacati e imprese) è stata protagonista dell’integrazione sul territorio di questi lavoratori. Ora dobbiamo riprovarci. Nei cantieri vediamo tantissimi migranti, giovanissimi, anche arrivati di recente, disorientati perché non sanno come muoversi nel mercato del lavoro, spesso c’è anche un problema di lingua. Credo che potremmo fare molto per integrarli e questo s’intreccia col degrado di quartieri come questo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE