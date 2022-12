Si può raccontare un anno intero attraverso i suoi protagonisti? Ecco quelli scelti da tutti i foglianti, in formato podcast

2022 - Un anno in 20 ritratti

L'invasione russa in Ucraina, le coraggiosissime rivolte in Iran, il Qatargate, la morte della regina Elisabetta e il nuovo regno di Carlo III. E poi l'Italia, con il passaggio di consegne dal governo di Mario Draghi al primo guidato da una donna, Giorgia Meloni.

Il 2022 è stato un anno ricco di eventi e personaggi che ricorderemo a lungo. Come le giornaliste Anastasia Blyshchyk e Maryam Vahidian, che il Foglio ha voluto celebrare come "persone dell'anno". La prima combatte contro i russi. La seconda contro gli ayatollah. Due grandi storie che ci ricordano cosa vuol dire mettere il proprio corpo a difesa della libertà.

L'anno che sta per finire però è stato anche molto altro, nel bene e nel male. Abbiamo provato a raccontare anche tutto il resto, attraverso i protagonisti che hanno segnato le vicende degli scorsi mesi. In questo podcast ogni fogliante ha scelto la sua "persona dell'anno": venti ritratti per ripercorrere i 365 giorni appena trascorsi. Buon ascolto!

