Meloni contro il melonismo. Gli schiaffi della premier contro il populismo della sua destra  

L’anti europeismo come minaccia per l’Italia. Il nazionalismo come pericolo per i popoli. Il protezionismo come danno all’economia. A Palazzo Madama la presidente del Consiglio fa a pezzi i capisaldi del sovranismo e del suo passato, arrivando a spiazzare in diversi passaggi i sempre più disorientati esponenti dell’opposizione