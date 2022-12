Meloni “soddisfatta” del giudizio Ue sulla Manovra. Ma le critiche di Bankitalia erano le stesse

"Il Documento programmatico di bilancio dell’Italia è in linea con le raccomandazioni del Consiglio del luglio 2022”. La Commissione europea ha approvato questa mattina, pur con qualche riserva, la legge di Bilancio. Bruxelles condivide l’impianto e la prudenza della manovra, in particolare rispetto a spesa pubblica e misure relative alla crisi energetica, che impegnano la maggior parte delle risorse. E tuttavia, la Commissione non ha mancato di avanzare alcune perplessità, evidenziando come quei provvedimenti identitari, l’innalzamento del tetto ai contanti, le limitazioni all’utilizzo del Pos, stridano con la lotta all’evasione fiscale, su cui in più occasioni l’Europa ha chiesto all’Italia di intervenire. “Siamo particolarmente soddisfatti del giudizio”, ha prontamente dichiarato Meloni. Solo che a guardare bene, i rilievi dei burocrati di Bruxelles non sono poi così diversi da quelli mossi dall’Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti e soprattutto da Banca d’Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE