Pragmatico e concreto: l'europeismo nordico di Sanna Marin

Sanna Marin è diventata uno dei simboli dei leader moderni dell’Ue. La giovane premier socialdemocratica della Finlandia è stata in prima linea nella guerra della Russia contro l’Ucraina, fornendo prima di molti altri armi avanzate a Kyiv e sostenendo le sanzioni più dure contro Mosca. Marin ha spinto il suo paese a compiere la scelta storica dell’adesione alla Nato, rinunciando alla politica di non allineamento che aveva distinto la Finlandia dal resto dell’occidente durante la Guerra fredda. Ha saputo convincere i suoi alleati Verdi a sostenere il nucleare in Finlandia, perché le rinnovabili sono il futuro, ma non sono sufficienti. Ha mostrato che un capo di governo può essere giovane e divertirsi, tra concerti rock e feste con gli amici, senza compromettere la sua funzione. Ieri Marin ha presentato davanti al Parlamento europeo la sua visione dell’Ue.

