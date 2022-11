Altro che vendetta sul Pd, il talento di D'Alema è la memorialistica

Galleria Esedra, a un passo da Termini. Di fianco alla vetrina del vecchio bar Dagnino, insomma affacciati sulle cassate siciliane, una sessantina di teste canute attendono. Si ferma una Volkswagen, scende Massimo D’Alema. Ne arriva un’altra. Più grossa. Con i finestrini oscurati. Si apre lo sportello. Non scende nessuno: è Roberto Gualtieri. E bisognava proprio venire alla presentazione di un libro del suo maestro D’Alema (“A Mosca l’ultima volta”, la storia di un viaggio in Russia con Berlinguer) per vedere il sindaco di Roma. Le altre rare occasioni di appurarne l’esistenza fisica, e per così dire materiale, sono in genere quando il sindaco suona la chitarra per Vasco Rossi o quando fa gli auguri (in portoghese) al presidente brasiliano Lula. Battuta che circola: “Ma il ballottaggio a Roma quando finisce?”. Eppure eccolo Gualtieri, esiste. Eccolo con Luciana Castellina e D’Alema. Aiutati da Luca Telese, i tre discutono del Pci. Parlandone da vivo. Insomma come se il Partito comunista esistesse, pressappoco come pare esista anche Gualtieri. E mentre ne parlano, ogni tanto si confondono pure (“... come ben vedete questi sono tutti i limiti del ‘Pd’ che ha dimenticato le politiche sociali... ehm... volevo dire del Pci”). Perché D’Alema ha rieditato questo libro su Berlinguer, scritto vent’anni fa, accompagnandolo con una nuova prefazione che usa il Pci per parlare – in realtà – del Pd. Insomma di oggi. Di qui e di ora.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE