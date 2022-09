Carlo III, il più chic dei radical chic

Come nuovo re, Carlo III avrà un problema: è abituato a pensare quello che dice e, peggio ancora, a dire quello che pensa. Sua madre aveva forse delle idee, ma di certo si è sempre ben guardata dal manifestarle. Come da prassi costituzionale, del resto: nel Regno Unito, il sovrano è l’arbitro, non un giocatore. Di conseguenza opinioni, gusti e disgusti, antipatie e simpatie li tiene per sé. Da principe del Galles, Carlo li metteva invece per iscritto sotto forma di lettere a ministri e parlamentari, pizzini sui temi a lui cari di cui si biasimava, oltre all’inopportunità costituzionale, la terribile grafia da zitella vittoriana.

