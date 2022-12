​​​​​​​“Ma quale ventriloquo di Salvini?”: il Viminale non è della Lega. Parla Piantedosi

“Se la Lega vuole fregiarsi della mia lealtà, non posso che esserne onorato. Ma sono autonomo. Futuro in politica? Se la politica mi vorrà…”. Il nuovo codice di condotta per le ong e la diplomazia con la Francia. Le stazioni di polizia cinese. La bulimia comunicativa della Lega. Il decreto rave su cui "non c'è stata alcuna retromarcia". dice il ministro dell’Interno

A entrarci per la prima volta, si ha come uno straniante effetto di déjà vu. La carta da parati giallo pastello, il grande quadro con Madonna e bambino alla parete dietro alla scrivania stile liberty, le tende legate davanti alle vetrate delle finestre: una scenografia che a un certo punto, nell’epopea sbracata del grilloleghismo trionfante, quel continuum di interminabili dirette Facebook del Capitano, era diventata famigliare per gli appassionati del genere. Manca però la chincaglieria di corredo: i rosari, il cappello di Trump, la maglia di Baresi, il modellino della ruspa. Al posto dell’Alberto da Giussano, davanti al computer ministeriale, un grande corno rosso, di pregevole fattura, che poggia sul volto di un Pulcinella nero. Non è l’unico. Perché altri, più o meno vistosi, sono esposti anche sugli scaffali della libreria, sulle mensole, disseminati qua e là con un certo gusto della simmetria. “Il problema è che da quando s’è iniziata a diffondere la voce di questa mia passione, amici e collaboratori hanno smesso di ingegnarsi per farmi i regali: e puntano sempre sui corni, alcuni sono anche di un certo valore artistico”.