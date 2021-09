Toni Servillo: "Interpretando Eduardo Scarpetta ho capito che la solitudine va coltivata"

Parla l'attore napoletano, in gara a Venezia con i film di Mario Martone e Paolo Sorrentino. "Dopo tanti anni di carriera non mi interessano le vocazioni. Per questo mestiere sono più importanti i sacrifici e i compromessi"

Mario Martone voleva girare “Qui rido io” (in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e al cinema da domani con 01 Distribution) da molti anni. Per Toni Servillo, che interpreta Eduardo Scarpetta, questo è un film che celebra la vita del teatro. “E non è solo un ritratto di questo straordinario attore: in un certo senso, è un ritratto anche mio e di Martone”.