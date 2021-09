Tanto cinema dalla letteratura alla Mostra: meglio “Le illusioni perdute” del film da Albinati

Cultori dell’avanguardia, denigratori del romanzo ottocentesco, e nemici della Francia mettetevi il cuore in pace. Questo fine settimana alla Mostra di Venezia vince Balzac: “Le illusioni perdute” diretto da Xavier Giannoli, il regista di “Marguerite” (la cantante stonatissima convinta di non esserlo, con un marito abbastanza ricco da pagarle gli applausi; esiste un suo disco, e un’altra versione del film con Meryl Streep). Un film fedelissimo, sulla nascita delle gazzette e la critica: le cordate, gli amici che non si toccano, i nemici e soprattutto gli ex amici da distruggere, la polemica attira-pubblico (“rischia di offrire il destro a un populismo di grana grossa”, leggiamo sul Corriere della Sera: come se esistesse un populismo fine e presentabile, e come se i critici di cinema fossero al di sopra di ogni sospetto).

