Il delitto del Circeo a Venezia 78: "Quella violenza è una responsabilità di tutti", dice Mordini 

Venezia - “Nascere maschi – scrive Edoardo Albinati ne “La scuola cattolica”, il romanzo con cui ha vinto il Premio Strega nel 2016, l’edizione che ricorderemo per il cambio (per fortuna momentaneo) di location dal Nifeo di Valle Giulia all’Auditorium by Renzo Piano – è una malattia incurabile”. Usava volutamente il presente, come a dire che quella frase, indipendentemente dai fatti raccontati e risalenti agli anni ’70, era purtroppo più che mai attuale. “La nostra responsabilità come maschi è importante”, spiega al Foglio Stefano Mordini, regista dell’omonimo film presentato Fuori Concorso qui a Venezia ’78 e tratto da quel ‘volumone’ di quasi 1.300 pagine pubblicato da Rizzoli. “Albinati lo ha fatto rilanciando questa storia dimostrandoci che non è finita. È come Pennywise, è come It: il male torna sempre, non è finito”.

