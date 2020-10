La città dei vivi di Lagioia è il racconto del delitto Varani e anche la storia di Roma

Quando un amico ha successo qualcosa dentro di te muore un po’, sosteneva un esperto di successo come Gore Vidal, acerrimo nemico del Truman Capote di “A sangue freddo”: il romanzo-verità che subito viene in mente leggendo Nicola Lagioia sull’efferato omicidio Varani di quattro anni fa (ma pare un’era geologica). Lagioia, che è amico mio, si è buttato su questa storia e non l’ha più mollata e ne ha tirato fuori un libro che ti leggi tutto d’un fiato (cliché supremo, ma in questo caso è proprio vero). “La città dei vivi” (Einaudi) è la storia di un delitto, quello del povero ma bello Luca Varani, vita perfetta apparente (e invece, probabile marchettaro gay, doppiamente segnato dal destino, prima prescelto in orfanatrofio dalla famiglia romana che lo adotta in Bosnia, poi selezionato tra i contatti che Marco Prato e Manuel Foffo impizzati di coca scorrono su e giù nella rubrica). La fine è nota: il Varani torturato e ucciso, il Foffo si costituisce, il Prato tenta e poi riesce ad ammazzarsi.

