“Qui rido io” è esagerato in tutto fino alla caricatura. Meglio il film francese

Intitolare “Film in concorso” un film in concorso alla Mostra di Venezia dimostra autoironia e garantisce un po’ di commedia. I registi e sceneggiatori sono Gastón Duprat & Mariano Cohn, argentini già visti all’opera in “L’artista”: l’infermiere di un manicomio fa passare per suoi i disegni di un ricoverato. Celebrati dalla critica, non li vediamo mai. Non tutto andrà a buon fine, la reputazione dei critici ne uscirà malconcia. “Official Competition” sbeffeggia il cinema: nei dieci anni trascorsi da quel film la diabolica coppia ha conquistato i divi Penelope Cruz e Antonio Banderas. Più Oscar Martinez che aveva vinto la Coppa Volpi per “Il cittadino illustre”: scrittore che torna al paese dopo il Nobel (e il borgo lo fa a pezzi).

