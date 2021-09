"Illusioni Perdute", l'attualità di Balzac. Chiacchierata con il regista Xavier Giannoli

"Illusioni Perdute" di Xavier Giannoli, in concorso a Venezia 78, riporta lo spettatore nella Parigi della Restaurazione ma quello che accade sembra succedere oggi, è uno "straordinario specchio anche del nostro tempo ", dice il regista. "Ho letto il romanzo di Honoré de Balzac quando avevo 20 anni ed è assolutamente moderno: Balzac ha visto la comparsa del mondo moderno, dove i soldi fanno la legge. Ci aveva visto davvero lungo anticipando anche le fake news".

Sinossi

Lucien è un giovane poeta sconosciuto nella Francia del XIX secolo. Nutre grandi speranze ed è deciso a forgiare il proprio destino. Abbandonata la tipografia di famiglia nella città natia, decide di tentare la sorte a Parigi sotto l’ala protettrice della sua mecenate. Lasciato presto a cavarsela da solo in questa meravigliosa città, il giovane scoprirà le macchinazioni in atto in un mondo che ubbidisce alla legge del profitto e della simulazione. Una commedia umana dove tutto può essere comprato o venduto, il successo letterario e la stampa, la politica e i sentimenti, la reputazione e l’anima.



