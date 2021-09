Mario Martone: "Eduardo Scarpetta ci ha insegnato che la vita è un teatro"

Venezia. Per tutta la vita il grande Eduardo De Filippo non volle mai parlare di suo padre (Eduardo Scarpetta) come padre, ma solo come autore teatrale. Quando suo fratello Peppino lo ritrasse spietatamente in un libro autobiografico, Eduardo gli levò il saluto per sempre. Poco prima di morire, a un amico scrittore che gli chiedeva se Scarpetta fosse stato un padre severo o cattivo, lui rispose sempre così: “Era un grande attore”.

