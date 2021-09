"No, non sono come Diana. Se voglio posso essere un'outsider". Intervista a Kristen Stewart

Alla Mostra del cinema è il giorno di "Spencer", pellicola diretta da Pablo Larraín sulla principessa Diana. L'intervista del Foglio alla sua interprete, in corsa per la Coppa Volpi femminile

Venezia – “Tutti noi sappiamo cosa sia una favola, ma una come Diana Spencer ne ha cambiato il paradigma ridefinendo per sempre le icone idealizzate della cultura pop. Questa storia? È quella di una principessa che ha deciso di non diventare regina scegliendosi da sola la propria identità. Una vera e propria favola al contrario dove tra i cattivi c’è un passato che aleggia e impera in una famiglia già fin troppo ingombrante di suo”.