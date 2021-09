Pedro Almodóvar è cresciuto, ora un film sulle madri lo ha girato davvero

"È un film sulle madri”, titolarono i giornali quando al Festival di Cannes fu presentato “Tutto su mia madre”. Era il 1999, a noi era sembrato piuttosto un film sui travestiti, con un cuore da trapianto trasportato nella valigetta frigo e il definitivo monologo contro l’autenticità: “Sono molto autentica, mi sono pagata le tette e un bel po’ di silicone distribuito tra zigomi e culo”. Il film interrompeva qualche stagione non esaltante, riportando Pedro Almodóvar al massimo della bravura (non disgiunta dal divertimento, a sua volta non disgiunto dal melodramma).



